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TJ объявил о закрытии

Издание TJ, заблокированное Роскомнадзором из-за Украины, объявило о закрытии
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Издание TJ прекратит работу в связи с финансовыми трудностями, сообщила редакция. В марте сайт издания заблокировал Роскомнадзор из-за «недостоверной информации» о жертвах среди российских военных и гражданского населения Украины.

«Причина предсказуемая: у нас закончились средства для развития и поддержки проекта», — говорится в сообщении редакции. Проект закроется 10 сентября, техническая инфраструктура будет свернута, на сайте останется ссылка на архив статей.

TJ сообщил о блокировке издания в России
Технологии и медиа
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«TJ уже несколько лет не зарабатывает деньги, работая в убыток... Мы верили, что на фоне выжженной поляны медиа в русскоязычном сегменте делаем важное дело. После блокировки посещаемость ресурса в один момент сократилась в 5 раз и продолжает плавно падать из месяца в месяц. К сожалению, логики для существования проекта в его нынешней форме не осталось», — констатировала редакция.

Издание TJ существовало с 2011 года, до 2014 года оно называлось TJournal. С 2014 года входило вместе с изданием vc.ru в издательский дом «Комитет».

Материал дополняется.

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