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Синоптики рассказали о погоде на День города в Москве

Москвичей ждет сухая, теплая погода на День города 10-11 сентября, следует из данных на сайте Гидрометцентра.

Днем в субботу воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 17 градусов. Синоптики ожидают переменную облачность и слабый ветер, однако осадков не будет.

В ночь на воскресенье температура опустится до одного-трех градусов. В Московской области будет действовать оранжевый уровень опасности из-за заморозков. Вместе с тем, в некоторых местах региона до 12:00 будет объявлена чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

11 сентября температура воздуха вырастет до 16-18 градусов, а скорость ветра достигнет 5-10 м/с. Будет наблюдаться переменная облачность.

Синоптики пообещали москвичам «подобие бабьего лета» в выходные
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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк прогнозировала, что в конце недели жителей столичного региона ждет «бабье лето». Она объясняла, что повышение температуры до 15-18 градусов произойдет из-за антициклона, который связан с высоким атмосферным давлением в Скандинавии. Синоптик прогнозировала, что теплая погода сохранится до середины следующей недели.



 

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