В уфимском ТЦ ликвидировали открытое горение

Открытое горение в торговом центре в Уфе ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Меркурий» в Уфе, сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

«[В] 03:46 (01:46 мск) [объявлена] ликвидация открытого горения», — сказали в ведомстве.

По данным МЧС, последняя проверка пожарной безопасности в ТРЦ выявила 56 нарушений.

Сообщение о пожаре в ТЦ «Меркурий» поступило в 21:36 (19:36 мск). Изначально сообщалось о пожаре площадью 1,5 тыс. кв. м, позднее МЧС заявило, что возгорание локализовали на площади 5,4 тыс. кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Возгорание произошло во втором корпусе ТЦ. На сайте управляющей компании «Меркурий-Инвест» сказано, что там находятся магазин одежды и обуви «Экономаркет», продуктовый рынок, автомойка, филиалы операторов связи и магазин бытовой техники Leran.