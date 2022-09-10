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В Минобороны сообщили об уничтожении лидера террористов в Сирии

В Минобороны заявили об уничтожении лидера террористической группировки в Сирии

В результате удара российских Воздушно-космических сил в Сирии уничтожен лидер запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» Сирожиддин Мухтаров, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров, передает ТАСС.

«По полученным данным, в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования «Катиба Таухид валь-Джихад» Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной «Абу Салох»), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии», — сказал он.

Егоров добавил, что также были уничтожены более 20 высокопоставленных членов запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». По его словам, они отвечали «за боевую и диверсионную подготовку боевиков, организацию финансовой и административной деятельности группировки».

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Теги
Сирия Минобороны террористическая группировка уничтожение террористов
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