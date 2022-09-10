В Минобороны сообщили об уничтожении лидера террористов в Сирии
В результате удара российских Воздушно-космических сил в Сирии уничтожен лидер запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» Сирожиддин Мухтаров, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров, передает ТАСС.
«По полученным данным, в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования «Катиба Таухид валь-Джихад» Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной «Абу Салох»), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии», — сказал он.
Егоров добавил, что также были уничтожены более 20 высокопоставленных членов запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». По его словам, они отвечали «за боевую и диверсионную подготовку боевиков, организацию финансовой и административной деятельности группировки».
В середине июля в США сообщили об уничтожении лидера террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Махира аль-Агала. Центральное командование американских войск отметило, что он — один из пяти лидеров ИГИЛ, который отвечал за создание сети боевиков вне Ирака и Сирии.