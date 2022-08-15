Церемония открытия форума «Армия-2022»

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Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 62,51
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Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 61,37
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Рада одобрила увеличение военного бюджета Украины на $7,3 млрд
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Военная операция на Украине. Онлайн
Политика, 16:04
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Полет импортозамещенного SSJ 100 запланировали на середину 2023 года
Технологии и медиа, 16:01
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