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ФСБ задержала украинцев с почти 60 кг мефедрона на границе с Латвией

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Федеральная служба безопасности задержала граждан Украины, пытавшихся ввезти из Латвии в Россию почти 60 кг наркотиков, следует из сообщения Центра общественных связей ФСБ, поступившего в РБК.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в пункте пропуска через государственную границу России Убылинка пресечена попытка ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в бензобаках двух автомобилей, за рулем которых находились граждане Украины, было обнаружено 57 кг мефедрона.

ФСБ собирается возбудить уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.

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Фото:Дмитрий Часовитин / Global Look Press

В феврале оперативники МВД и ФСБ задержали руководителей преступного сообщества, которое занималось поставками героина из центральноазиатских стран в регионы России. Уточняется, что были задержаны 19 человек, включая организаторов, которые поставляли наркотики в Московский регион, Краснодарский край, Саратовскую и Челябинскую области. Было возбуждено 50 уголовных дел. Всего правоохранители изъяли у подозреваемых более 31 кг героина, примерно 75 тыс. разовых доз, их стоимость оценивается в 185 млн руб.

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