В мэрии сообщили о завершении облицовки самой глубокой станции БКЛ

Станция «Марьина Роща» (Фото: АГН «Москва»)

Архитектурно-отделочные работы в пассажирской и технической зонах станции «Марьина Роща» северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро практически завершены. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Платформенный участок станции «Марьина Роща» состоит из трех залов, отделенных друг от друга десятью пилонами — вытянутыми прямоугольными колоннами, — уточнил заммэра. — Каждый пилон представляет собой сложную металлоконструкцию, отделка которой включает 156 элементов мраморных изделий. На белый мрамор высшего сорта при производстве был нанесен кракелюр — насечка в виде паутины, придающая эффект мелких трещин. Сейчас облицовочные работы полностью выполнены».

Руководитель столичного градостроительного комплекса напомнил, что архитектурный облик станции «Марьина Роща» ассоциируется с убранством старинных дворянских усадеб, а именно с фарфором и изразцами, к которым отсылает в частности стиль отделки пилонов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов добавил, что полностью выполнены архитектурно-отделочные работы и в наземном вестибюле станции. Также, по его словам, практически завершена отделка пересадки на «Марьину Рощу» Люблинско-Дмитровской линии метро. Станции подземки, а также платформа МЦД составят транспортно-пересадочный узел.

Напомним, «Марьина Роща» строится на глубине порядка 70 м и является самой глубокой на БКЛ, уступая во всем столичной подземке лишь станции «Парк Победы». Вместе с возводимыми станциями «Сокольники» и «Рижская» «Марьина Роща» входит в состав северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро. Также на участке расположены соединительная ветка в электродепо «Нижегородское» и уже построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», временно функционирующие в составе Некрасовской линии метро.