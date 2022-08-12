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В мэрии сообщили об испытаниях самого длинного эскалатора в метро

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

На эскалаторах станции метро «Марьина Роща» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро завершаются пусконаладочные работы, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. На четырех эскалаторах длиной по 130 м уже проведены грузовые испытания — это будут самые протяженные в московской подземке эскалаторы.

После своего открытия «Марьина Роща» Большого кольца станет второй по глубине заложения в Москве после «Парка Победы», уступая последней буквально несколько метров. Рекордной длины эскалаторы напрямую свяжут вестибюль с платформенным участком. Кроме них, в зоне пересадки на действующую станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии установлено еще четыре 30-метровых эскалатора — по словам Бочкарева, пусконаладка на них завершается, планируется проведение обкатки.

«Ведется также устройство других инженерных систем, в частности противопожарных. В ближайшее время будет установлено оборудование тонкораспыленной воды, предназначенное для тушения пожаров в кабельных коллекторах», — добавил заммэра.

На БКЛ начали пусконаладку самого длинного в московском метро эскалатора
Общество
Эскалатор на строящейся станции &laquo;Марьина роща&raquo;

В целом на станции «Марьина Роща» БКЛ почти завершены архитектурно-отделочные работы, выполнена покраска стен вдоль обоих путей, на потолке близится к окончанию монтаж водозащитных зонтов.

«Дизайн станции «Марьина роща» был определен на международном архитектурном конкурсе, организатором которого выступил «Мосинжпроект». Победителем было признано архбюро AI-Architects», — рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По словам столичного мэра Сергея Собянина, который осмотрел строительство «Марьиной Рощи» 12 августа, назвал станцию наиболее сложным объектом БКЛ: «Самое глубокое залегание и самый большой наклонный спуск. Сложные работы, которые велись без вскрытия, подземным способом, и, тем менее, станция будет готова одновременно со всеми другими уже в этом году».

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В состав строящегося сейчас северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро помимо станции «Марьина Роща» входят возводимые станции «Сокольники» и «Рижская», соединительная ветка в электродепо «Нижегородское» и уже построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», временно функционирующие в составе Некрасовской линии метро.

Теги
Москва станции метро Андрей Бочкарев московское метро Строительство
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