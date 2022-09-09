Путин и Си Цзиньпин поздравили Ким Чен Ына с Днем образования КНДР

Ким Чен Ын (Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP)

Российский президент Владимир Путин направил поздравление северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в связи с празднованием 9 сентября Дня образования КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уверен, что Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика будут и дальше развивать конструктивные двусторонние отношения в целях укрепления совместными усилиями стабильности на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии», — заявил Путин.

Также по случаю праздника Пхеньян поздравил Пекин.

«Я верю, что братский корейский народ под руководством товарища генерального секретаря и Трудовой партии Кореи обязательно добьется нового развития и поднимется на новую ступень, продвигая дело социализма в Корее. <...> Обе стороны поддерживают друг друга по важным вопросам, представляющим взаимный интерес, демонстрируя прочность традиционной дружбы между Китаем и КНДР», — отметил в поздравлении председатель КНР Си Цзиньпин (цитата по ЦТАК).

Также поздравления Ким Чен Ыну направили власти Лаоса, Вьетнама, Кубы и др.

День образования КНДР — это государственный праздник, который связан с провозглашением 9 сентября 1948 года в северной части Корейского полуострова, в образованной после Второй мировой войны зоне советской оккупации, независимого государства. Это было сделано в ответ на аналогичные действия в южной части полуострова, где находилась американская зона оккупации, — там появилась республика Корея.

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Еще один важный праздник в истории Северной (и Южной) Кореи — 15 августа, когда полуостров был освобожден от японцев, которые колонизировали страну в 1910 году. Путин также направлял в Пхеньян поздравление по случаю этой даты.