Путин и Си Цзиньпин поздравили Ким Чен Ына с Днем образования КНДР
Российский президент Владимир Путин направил поздравление северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в связи с празднованием 9 сентября Дня образования КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Уверен, что Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика будут и дальше развивать конструктивные двусторонние отношения в целях укрепления совместными усилиями стабильности на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии», — заявил Путин.
Также по случаю праздника Пхеньян поздравил Пекин.
«Я верю, что братский корейский народ под руководством товарища генерального секретаря и Трудовой партии Кореи обязательно добьется нового развития и поднимется на новую ступень, продвигая дело социализма в Корее. <...> Обе стороны поддерживают друг друга по важным вопросам, представляющим взаимный интерес, демонстрируя прочность традиционной дружбы между Китаем и КНДР», — отметил в поздравлении председатель КНР Си Цзиньпин (цитата по ЦТАК).
Также поздравления Ким Чен Ыну направили власти Лаоса, Вьетнама, Кубы и др.
День образования КНДР — это государственный праздник, который связан с провозглашением 9 сентября 1948 года в северной части Корейского полуострова, в образованной после Второй мировой войны зоне советской оккупации, независимого государства. Это было сделано в ответ на аналогичные действия в южной части полуострова, где находилась американская зона оккупации, — там появилась республика Корея.
Еще один важный праздник в истории Северной (и Южной) Кореи — 15 августа, когда полуостров был освобожден от японцев, которые колонизировали страну в 1910 году. Путин также направлял в Пхеньян поздравление по случаю этой даты.