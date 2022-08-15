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Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи

Президент России поздравил лидера КНДР с Днем освобождения Кореи и выразил уверенность, что две страны продолжат расширять всестороннее сотрудничество. Ким Чен Ын в ответ пожелал Путину здоровья и больших результатов в работе
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россия и Северная Корея продолжат расширять двустороннее сотрудничество, поскольку это полностью соответствует интересам двух стран и будет способствовать укреплению безопасности в регионе. Об этом говорится в поздравительном письме президента России Владимира Путина главе КНДР Ким Чен Ыну, опубликованного ЦТАК, по случаю Дня освобождения Кореи. 

«По случаю Дня освобождения, национального праздника, шлю свои сердечные поздравления. Наши страны хранят память о красноармейцах и корейских патриотах, сражавшихся плечом к плечу за освобождение Чосона. <...> Уверен, что совместными усилиями мы продолжим расширять наши всесторонние и конструктивные двусторонние отношения. Это полностью отвечает интересам народов наших двух стран и будет способствовать укреплению безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», — говорится в письме.

В свою очередь лидер КНДР в ответном письме поблагодарил Путина и указал, что с момента освобождения полуострова от японской оккупации дружба между народами Кореи и России «неуклонно развивается из поколения в поколение».

«Я верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Кореей и Россией, основанные на товарищеской дружбе и воинственном единстве, будут укрепляться и развиваться более энергично во всех областях <...>. Пользуясь случаем, искренне желаю, чтобы вы были здоровы и достигли больших результатов в ответственной работе по защите суверенитета и интересов страны и народа, достижению национального возрождения», — заявил Ким Чен Ын.

День освобождения Кореи — праздник , отмечаемый ежегодно 15 августа как в Южной , так и в Северной Корее. Он посвящен Дню Победы над Японией, когда СССР и Соединенные Штаты освободили Корею от 35-летней японской оккупации.

Независимые корейские правительства были созданы три года спустя, 15 августа 1948 года, когда проамериканский Ли Сын Ман был избран первым президентом Южной Кореи, а просоветский Ким Ир Сен стал первым лидером Северной Кореи.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Владимир Путин сотрудничество Россия КНДР Ким Чен Ын
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