Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи

Президент России поздравил лидера КНДР с Днем освобождения Кореи и выразил уверенность, что две страны продолжат расширять всестороннее сотрудничество. Ким Чен Ын в ответ пожелал Путину здоровья и больших результатов в работе

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Россия и Северная Корея продолжат расширять двустороннее сотрудничество, поскольку это полностью соответствует интересам двух стран и будет способствовать укреплению безопасности в регионе. Об этом говорится в поздравительном письме президента России Владимира Путина главе КНДР Ким Чен Ыну, опубликованного ЦТАК, по случаю Дня освобождения Кореи.

«По случаю Дня освобождения, национального праздника, шлю свои сердечные поздравления. Наши страны хранят память о красноармейцах и корейских патриотах, сражавшихся плечом к плечу за освобождение Чосона. <...> Уверен, что совместными усилиями мы продолжим расширять наши всесторонние и конструктивные двусторонние отношения. Это полностью отвечает интересам народов наших двух стран и будет способствовать укреплению безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», — говорится в письме.

В свою очередь лидер КНДР в ответном письме поблагодарил Путина и указал, что с момента освобождения полуострова от японской оккупации дружба между народами Кореи и России «неуклонно развивается из поколения в поколение».

«Я верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Кореей и Россией, основанные на товарищеской дружбе и воинственном единстве, будут укрепляться и развиваться более энергично во всех областях <...>. Пользуясь случаем, искренне желаю, чтобы вы были здоровы и достигли больших результатов в ответственной работе по защите суверенитета и интересов страны и народа, достижению национального возрождения», — заявил Ким Чен Ын.