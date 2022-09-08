Минюст предложил прекращать не дошедшие до суда дела с истекшей давностью

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 60,7 (+0,15) Инвестиции, 16:08
Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 60,8 (-0,38) Инвестиции, 16:08
Какой была Елизавета II: верховая езда, корги и монархия Политика, 21:29
«Цюрих» и «Арсенал» в середине игры почтили память Елизаветы II Спорт, 21:22
Лиз Трасс назвала имя нового короля Великобритании Политика, 21:19
Король Чарльз выступил с первым заявлением после смерти Елизаветы II Политика, 21:16
Флаг над Букингемским дворцом приспустили после смерти Елизаветы II Политика, 21:09
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 21:09
От Черчилля до Трасс: 15 премьеров Елизаветы II. Фотогалерея Политика, 20:58 
В польском сейме пригрозили предъявить Чехии территориальные претензии Политика, 20:57
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Великобритании начался десятидневный траур после смерти Елизаветы II Политика, 20:57
В МОК заявили о сохранении санкций против России Спорт, 20:56
Умерла Елизавета II. Спецэфир телеканала РБК Политика, 20:55
Мелитополь и Энергодар оказались обесточены после обстрела Политика, 20:51
Букингемский дворец после смерти Елизаветы II. Трансляция Политика, 20:49
Минюст предложил прекращать не дошедшие до суда дела с истекшей давностью Общество, 20:45
Общество ,  
0 

Минюст предложил прекращать не дошедшие до суда дела с истекшей давностью

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Министерство юстиции разработало законопроект, который предусматривает прекращение уголовных дел с истекшим сроком давности, если они не дошли до суда, документ опубликован 5 сентября на портале нормативных правовых актов.

Предлагается автоматически прекращать дела, если с даты истечения срока давности уголовного преследования прошло 12 месяцев и в течение этого времени продолжалось предварительное расследование. Причем на момент прекращения дело не должны передать в суд.

Законопроект основан на решении Конституционного суда (КС) от 20 июля, согласно которому бессрочное расследование уголовного дела, по которому истек срок давности, может быть прекращено, даже если с этим не согласны подозреваемый или обвиняемый. В российском законодательстве говорится, что для прекращения уголовного преследования в связи с истечением срока давности по нереабилитирующему основанию нужно согласие подозреваемого или обвиняемого. Когда уголовное дело прекращают подобным образом, такое лицо освобождается от уголовной ответственности, но считается совершившим преступление.

Суд счел эти положения неконституционными и указал, что продолжение производства направлено на «защиту их прав, устранение сомнений в их виновности и правильную юридическую оценку деяния». Однако из-за того, что закон не закрепляет предельного срока расследования уголовных дел, в отдельных случаях человек, не считающий себя виновным, вынужден выбирать между бессрочным преследованием и прекращением дела по нереабилитирующему основанию, говорилось в судебном постановлении.

Возможность применения уголовной ответственности в течение неограниченного времени КС предлагал сохранить лишь для некоторых тяжких преступлений.

Конституционный суд начал изучать основания для прекращения уголовных дел после жалобы бизнесмена Вячеслава Рудникова, который в 2010 году стал фигурантом дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), возбужденного по заявлению гражданина Нигерии, который жаловался, что ему нанесли ущерб как акционеру строительной фирмы.

В 2020 году срок давности привлечения Рудникова к ответственности истек. Бизнесмен подал ходатайство о прекращении уголовного преследования, но следствие отказалось. Бизнесмен оспорил отказ в суде, но тот пришел к выводу, что прекратить дело нельзя, если против этого возражает обвиняемый. Рудников счел, что такая трактовка противоречит закону о недопустимости уголовного преследования после истечения сроков давности.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Lars Baron / Getty Images 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Joe Raedle / Newsmakers Как распознать у себя алкогольную зависимость: 9 признаков
Инструкции
Pro
Фото: Alex Wong / Getty Images Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов
Инструкции
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: wikipedia.org Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
«Монах, который продал свой «Феррари»: 5 шагов к жизни в гармонии с собой
Саммари
Теги
уголовное дело Минюст законопроект прекращение производства
Материалы по теме
Конституционный суд не стал пересматривать наказание за участие в митинге
Политика
Конституционный суд Украины не увидел нарушений в «мовном» законе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter