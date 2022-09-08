Минюст предложил прекращать не дошедшие до суда дела с истекшей давностью

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Министерство юстиции разработало законопроект, который предусматривает прекращение уголовных дел с истекшим сроком давности, если они не дошли до суда, документ опубликован 5 сентября на портале нормативных правовых актов.

Предлагается автоматически прекращать дела, если с даты истечения срока давности уголовного преследования прошло 12 месяцев и в течение этого времени продолжалось предварительное расследование. Причем на момент прекращения дело не должны передать в суд.

Законопроект основан на решении Конституционного суда (КС) от 20 июля, согласно которому бессрочное расследование уголовного дела, по которому истек срок давности, может быть прекращено, даже если с этим не согласны подозреваемый или обвиняемый. В российском законодательстве говорится, что для прекращения уголовного преследования в связи с истечением срока давности по нереабилитирующему основанию нужно согласие подозреваемого или обвиняемого. Когда уголовное дело прекращают подобным образом, такое лицо освобождается от уголовной ответственности, но считается совершившим преступление.

Суд счел эти положения неконституционными и указал, что продолжение производства направлено на «защиту их прав, устранение сомнений в их виновности и правильную юридическую оценку деяния». Однако из-за того, что закон не закрепляет предельного срока расследования уголовных дел, в отдельных случаях человек, не считающий себя виновным, вынужден выбирать между бессрочным преследованием и прекращением дела по нереабилитирующему основанию, говорилось в судебном постановлении.

Возможность применения уголовной ответственности в течение неограниченного времени КС предлагал сохранить лишь для некоторых тяжких преступлений.

Конституционный суд начал изучать основания для прекращения уголовных дел после жалобы бизнесмена Вячеслава Рудникова, который в 2010 году стал фигурантом дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), возбужденного по заявлению гражданина Нигерии, который жаловался, что ему нанесли ущерб как акционеру строительной фирмы.

В 2020 году срок давности привлечения Рудникова к ответственности истек. Бизнесмен подал ходатайство о прекращении уголовного преследования, но следствие отказалось. Бизнесмен оспорил отказ в суде, но тот пришел к выводу, что прекратить дело нельзя, если против этого возражает обвиняемый. Рудников счел, что такая трактовка противоречит закону о недопустимости уголовного преследования после истечения сроков давности.