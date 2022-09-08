Ликсутов рассказал об установке напротив мэрии вагона метро «Москва-2020»

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В преддверии празднования 875-летия Москвы в самом центре столицы перед зданием мэрии установили вагон метро последней модели, чтобы все желающие смогли изучить и оценить «самый инновационный поезд российского производства», рассказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Электровагон «Москва-2020» был привезен из депо «Солнцево», которое принимает все новые поезда, поступающие с завода в метро, и установлен прямо на проезжей части Тверской улицы вместе с сегментом путей и контактным рельсом. «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина ко Дню города мы готовим большую праздничную программу, — заявил Ликсутов. — На Тверской улице установили настоящий вагон «Москва-2020», в котором каждый может почувствовать себя машинистом, — такого не было еще нигде в мире».

Экспонат будет доступен для посетителей в течение двух праздничных дней: с 10 до 22 часов 10 сентября и с 10 до 20 часов 11 сентября. Желающие смогут не только оценить комфортность салона для пассажиров, но также посидеть в кабине машиниста и изучить скрытые узлы вагона. Кроме того, в рамках празднования Дня города Москвы можно будет побывать на выставке формы работников метро разных лет, там же на Тверской выступят артисты проекта «Музыка в метро».

Поезд «Москва-2020» является новейшей моделью российских метровагонов, с осени 2020 года Московскому метрополитену было поставлено уже свыше ста таких составов. Они курсируют на Калужско-Рижской и Кольцевой линиях, а также на БКЛ.

Ранее на этой неделе столичная мэрия представила программу празднования 875-летия Москвы, которое состоится более чем на 200 площадках по всему городу с 9 по 11 сентября.