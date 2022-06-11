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В Ленинградской области произошел взрыв газа в жилом доме

В поселке Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области взорвался газ в жилом доме, в результате пострадал один человек, еще 20 эвакуировали, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

Взрыв произошел около 21:20 по местному времени (совпадает с мск) в пятиэтажном доме № 17. Эпицентр взрыва находился на втором этаже, ударная волна повредила межкомнатные перегородки на первом, втором и третьем этажах. Повреждения получили стекла.

Как сообщил в Telegram губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, из дома эвакуировали 21 человека. Пострадавший мужчина — хозяин квартиры, где произошел взрыв, его госпитализировали. По словам губернатора, дом восстановят за счет средств правительственного фонда.

Портал 47news со ссылкой на главу администрации Ломоносовского района Алексея Кондрашова пишет, что жителей пострадавших квартир решили временно разместить в школе, их обеспечат водой и горячим питанием. По данным региональной администрации, решение об их возвращении обратно должны принять в ближайшее время.

Проверку по факту произошедшего начала региональная прокуратура.

В Подмосковном Раменском произошел взрыв в жилом доме
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Фото:Владислав Шатило / РБК

Ранее, в конце мая, взрыв произошел в одном из жилых домов в подмосковном городе Раменское, после него в здании начался пожар. Дом газифицирован не был. В результате погиб мужчина 1964 года рождения. Источник «РИА Новости» в экстренных службах говорил о семи пострадавших, двое из которых были детьми. Проверку по факту произошедшего начал региональный СК, возможной причиной возгорания ведомство сочло неисправность электроприбора.

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