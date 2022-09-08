Путин сменил послов в Иране, на Кабо-Верде, Шри-Ланке и Мальдивах

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Новым чрезвычайным и полномочным послом России в Иране стал замдиректор второго департамента Азии в МИДе Алексей Дедов. Указ о назначении подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Дедов начал дипломатическую службу в 1982 году. В 2004–2009 годах был советником-посланником посольства России в Иране. С 2013 по 2019 год работал чрезвычайным и полномочным послом России в Пакистане.

На должность дипломатического представителя на Мальдивах и на Шри-Ланке назначен чрезвычайный и полномочный посол в Иране Леван Джагарян.

Он начал дипломатическую карьеру в 1986 году. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИДа и за рубежом. С 2001 по 2005 год был старшим советником, советником-посланником посольства России в Таджикистане. В 2005–2011 годах работал заместителем директора Третьего департамента стран СНГ.

Дипломатическое представительство на Кабо-Верде возглавил посол России на Шри-Ланке Юрий Материя.

Он работает в системе МИДа с 1975 года. С 1999 по 2002 год был генеральным консулом России в Карачи (Пакистан). С июня 2002 года по сентябрь 2007-го занимал должность главного советника департамента информации и печати МИДа. В августе 2017 года стал чрезвычайным и полномочным послом России в Шри-Ланке. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.