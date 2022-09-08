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Глава палаты кооперативов Ирана предсказал рост торговли с Россией на 60%

Правительство Ирана определило приоритетные направления экспорта в Россию в рамках расширения двусторонних связей. Часть производителей этой продукции представили свои товары на выставке Исламской Республики Иран в Москве
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Идущее сейчас во многих сферах расширение сотрудничества России и Ирана увеличит товарооборот между странами на 60% уже к концу 2022 года. Такие оценки привел РБК президент Палаты кооперативов Ирана Бахман Абдоллахи, присутствовавший на открытии выставки Исламской Республики Иран в московском комплексе «Крокус Экспо». В рамках этого форума представляют продукцию свыше 40 иранских компаний — производителей строительных материалов, товаров для дома, металлургической и химической промышленности.

На ковре слева изображен момент передачи эстафеты чемпионата мира по футболу от России Катару в 2018 году. Слева направо: эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, глава ФИФА Джанни Инфантино, президент России Владимир Путин Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Диваны и кресла бренда Fakher Furniture, специализирующегося на домашней мебели высокого ценового сегмента Средства бытовой химии производителя Mahshooyan Yazd из провинции Йезд, известной также производством керамической плитки Смесители Aryana Sanitary, предприятия с почти 50-летней историей

По данным ФТС России, переданным во внешнеторговую базу данных ООН, экспорт России в Иран в 2021 году составил $3,07 млрд, импорт из Ирана — $972 млн.

Кооперативный сектор экономики Ирана составляют производственные кооперативы, действующие в городах и селах. Они работают в различных сферах, включая сельское хозяйство, недвижимость и строительство, ковроткачество и традиционные ремесла, а также в сфере логистики и услуг. По данным Бахмана Абдоллахи, их продукция составляет 14% ВВП республики.

Абдоллахи ожидает, что выставка приведет к расширению деловых связей между бизнесменами двух стран, однако отмечает, что их активизации мешают логистические проблемы. «Сегодня поставки продукции в Россию осуществляются через третьи стороны, они не всегда сотрудничают как положено, — поясняет он. — Самый хороший путь для поставок иранской продукции — морской, но мы должны решить вопрос с недостатком судов».

По словам главы Организации содействия торговли Ирана Алиреза Пейман-Пака, правительство Ирана уже определило приоритетные направления поставок продукции: это строительные материалы, лекарства и медицинское оборудование, нефтехимическая продукция, одежда и обувь, а также автокомпоненты и энергетическое оборудование.

«Учитывая тесную связь и текущие отношения, которые установились между Ираном и Россией, и дороги, которые перед нами открылись, у нас появилась возможность эффективно наращивать торговлю между странами», — резюмировал Пейман-Пак.

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Активное сближение России и Ирана началось на фоне санкций ЕС, США и Великобритании после начала специальной военной операции на Украине. В последние месяцы страны договорились, в частности, о бартерных поставках иранских турбин, запчастей и авиаоборудования, совместном строительстве газопроводов и разработке месторождений, безвизовом режиме для туристических групп из России.

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Теги
Анна Левинская
Иран международное сотрудничество импорт потребительский рынок строительный рынок
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