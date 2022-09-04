Более 3 тыс. домов в Японии остались без электричества из-за тайфуна

В Японии в префектуре Окинава из-за ветра, вызванного тайфуном, более 3,4 тыс. домохозяйств остались без электричества, передает телеканал NHK со ссылкой на данные Okinawa Electric Power Co.

По данным телеканала, были обесточены около 2920 домохозяйств в городе Миякодзима, около 330 домохозяйств — в поселке Тарама в округе Мияко, около 190 домохозяйств — в городе Исигаки, и еще десять домохозяйств — в городе Такетоми.

Кроме того, позже стало известно, что в городе Наха пострадали два человека. 70-летнюю женщину доставили в больницу с травмой руки, 80-летнего мужчину — с травмой головы, уточняет NHK.

В апреле из-за тропического шторма «Агатон» на Филиппинах погибли 167 человек, еще 110 пропали без вести, восемь сильно пострадали. Согласно данным Национальном совета по чрезвычайным ситуациям (NDRRMC) страны, 151 случай смерти был зафиксирован в провинциях Самар и Лейте в Восточных Висайях, 11 — в Западных Висайях, три — в регионе Давао и два — в Центральных Висайях. В совете добавили, что из-за шторма были эвакуированы 1,9 млн человек.