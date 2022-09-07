В машине в центре Москвы нашли тело бизнесмена с огнестрельным ранением

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 60,55 (+0,05) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 61,18 (+0,33) Инвестиции, 16:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:34
Цена барреля нефти Brent впервые за семь месяцев упала ниже $90 Инвестиции, 16:27
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 16:25
Марк Мобиус спрогнозировал новое ухудшение ситуации на рынках ЕС и США Инвестиции, 16:06
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 16:02
Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а металлолом Политика, 16:01
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 16:01
Вучич предупредил о «полярной зиме» в Европе Политика, 15:54
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Противоопухолевые вакцины и генная инженерия: как сегодня лечат рак Pro, 15:53
Медведев написал о фрик-дядьке, фрик-тетке и мужчине с унылым лицом Политика, 15:50
Президент ЦСКА назвал бессовестным пиаром сообщения о контракте Федотова Спорт, 15:47
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 15:39
Вучич заявил о планах закупить дроны Bayraktar на сотни миллионов евро Политика, 15:39
ВГА сообщила об отключении электричества в Энергодаре из-за обстрела Политика, 15:38
Общество ,  
0 

В машине в центре Москвы нашли тело бизнесмена с огнестрельным ранением

По данным источника РБК, погибшим является 50-летний предприниматель Михаил Котов. «112» передает, что между ним и 46-летним уроженцем Чечни возник конфликт, когда они ехали в машине
Фото: skmoscowgsu / Telegram
Фото: skmoscowgsu / Telegram

В Москве на набережной Тараса Шевченко в красном автомобиле Mercedes нашли тело мужчины с огнестрельным ранением, передает пресс-служба столичного управления Следственного комитета в Telegram.

Video

Следователи задержали подозреваемого, орудие преступления было изъято с места происшествия. «Одной из версий является конфликт, возникший на почве разногласий в предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет. Прокуратура Москвы взяла ход расследования под свой контроль.

В Подмосковье мужчина застрелил водителя из-за конфликта на дороге
Общество
Подозреваемый в убийстве

Погибшим является 50-летний предприниматель Михаил Котов, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования, и источник «РИА Новости». Собеседник РБК также уточнил, что по подозрению в убийстве был задержан 46-летний уроженец Чечни.

По данным СПАРК, в отношении Михаила Котова была применена процедура банкротства. Он являлся совладельцем или руководителем 17 компаний: 13 из них прекратили свою деятельность. Четыре действующие компании занимаются торговлей продуктами питания.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования
Pro
Фото: Unsplash Что самого опасного для компаний появилось в законе о персональных данных
Статьи
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи
Pro
Силы воли не хватает. Вот 5 способов ее развить
Инструкции
Pro
Фото: John Blackmer / Getty Images Основатель Trader Joe's: «За 30 лет я не уволил ни одного сотрудника»
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи

Telegram-канал «112» передает, что Котов и уроженец Чечни ехали в сторону гостиницы Radisson Royal и между ними возник конфликт. Котов направил на спутника пистолет, тот его выхватил и в ответ несколько раз выстрелил в бизнесмена.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Москва убийство огнестрельное ранение Следственный комитет
Материалы по теме
СК завел дело после убийства в Новой Москве женщины, гулявшей с собакой
Общество
Полиция нашла тело владельца ружья, из которого убили детей в саду
Общество
В деле об убийстве вора в законе в фитнес-клубе появились новые фигуранты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter