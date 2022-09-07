В машине в центре Москвы нашли тело бизнесмена с огнестрельным ранением
В Москве на набережной Тараса Шевченко в красном автомобиле Mercedes нашли тело мужчины с огнестрельным ранением, передает пресс-служба столичного управления Следственного комитета в Telegram.
Следователи задержали подозреваемого, орудие преступления было изъято с места происшествия. «Одной из версий является конфликт, возникший на почве разногласий в предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет. Прокуратура Москвы взяла ход расследования под свой контроль.
Погибшим является 50-летний предприниматель Михаил Котов, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования, и источник «РИА Новости». Собеседник РБК также уточнил, что по подозрению в убийстве был задержан 46-летний уроженец Чечни.
По данным СПАРК, в отношении Михаила Котова была применена процедура банкротства. Он являлся совладельцем или руководителем 17 компаний: 13 из них прекратили свою деятельность. Четыре действующие компании занимаются торговлей продуктами питания.
Telegram-канал «112» передает, что Котов и уроженец Чечни ехали в сторону гостиницы Radisson Royal и между ними возник конфликт. Котов направил на спутника пистолет, тот его выхватил и в ответ несколько раз выстрелил в бизнесмена.