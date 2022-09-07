В Подмосковье мужчина застрелил водителя из-за конфликта на дороге

Подозреваемый в убийстве (Фото: ГСУ СК России по Московской области)

В Солнечногорске мужчина в ходе конфликта выстрелил в своего оппонента, а затем спрятал тело в багажнике автомобиля. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейскими предварительно установлено, что <…> между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, в оппонента, который от полученных телесных повреждений скончался. После чего стрелявший погрузил потерпевшего в багажник машины и скрылся», — говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал «112», перепалка началась из-за того, что мужчина не поделил дорогу с другим участником движения. По данным ГСУ СК России по Московской области, конфликт возник из-за денежного долга.

Как указали в Следственном комитете, по пути следования автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, которые заметили часть тела погибшего.

«Злоумышленник постарался скрыться от правоохранителей; оторвавшись от преследования, он избавился от тела погибшего, закопав его вблизи деревни Дубинино, а также избавился от орудия преступления. Несмотря на попытки скрыться, мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.