В Подмосковье мужчина застрелил водителя из-за конфликта на дороге

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 60,49 (+0,35) Инвестиции, 06 сен, 16:24
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 60,85 (-0,05) Инвестиции, 06 сен, 16:24
Подкаст «Криптовалюта против инфляции». Как сохранить свои средства Крипто, 15:07
Что нужно знать о «грязной» криптовалюте Крипто, 15:05
Путин сравнил Борреля с франкистами из-за перевода его слов о фашизме Политика, 15:04
Синоптики пообещали москвичам «подобие бабьего лета» на выходных Общество, 15:04
Михельсон усомнился в значительном падении цен на газ до 2025 года Инвестиции, 15:03
«Роскосмос» перенес первую за 50 лет лунную миссию на 2023 год Технологии и медиа, 14:57
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 14:53
ПСБ и девелопер «ФСК Регион» будут строить жилье в регионах России Пресс-релиз, 14:50
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Соцсети для сотрудников: кому нужны, каковы затраты и эффективность Pro, 14:48
Билл Акман не будет распродавать акции в ожидании падения инфляции Инвестиции, 14:45
Netflix урегулировал спор с шахматисткой Гаприндашвили по иску на $5 млн Спорт, 14:43
Карпин допустил товарищеский матч сборной России против клуба Медиалиги Спорт, 14:41
Веснина назвала историческим выход Хачанова в полуфинал US Open Спорт, 14:39
Михельсон заявил об интересе к проекту «Сахалин-2» Бизнес, 14:36
Общество ,  
0 

В Подмосковье мужчина застрелил водителя из-за конфликта на дороге

Подозреваемый в убийстве
Подозреваемый в убийстве (Фото: ГСУ СК России по Московской области)

В Солнечногорске мужчина в ходе конфликта выстрелил в своего оппонента, а затем спрятал тело в багажнике автомобиля. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейскими предварительно установлено, что <…> между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, в оппонента, который от полученных телесных повреждений скончался. После чего стрелявший погрузил потерпевшего в багажник машины и скрылся», — говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал «112», перепалка началась из-за того, что мужчина не поделил дорогу с другим участником движения. По данным ГСУ СК России по Московской области, конфликт возник из-за денежного долга.

Как указали в Следственном комитете, по пути следования автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, которые заметили часть тела погибшего.

«Злоумышленник постарался скрыться от правоохранителей; оторвавшись от преследования, он избавился от тела погибшего, закопав его вблизи деревни Дубинино, а также избавился от орудия преступления. Несмотря на попытки скрыться, мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.

Теги
новости Подмосковье Следственный комитет убийство
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter