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ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников в 40 регионах России

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Федеральная служба безопасности вместе с МВД и Росгвардией задержала более 90 подпольных оружейников в 40 регионах страны, у них изъяли более 300 единиц оружия, следует из сообщения на сайте ведомства.

«Пресечена в 40 субъектах страны преступная деятельность более 90 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении. Следственные действия проводились в период с июля по август.

В результате было изъято 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них четыре пулемета, 18 автоматов, 25 пистолетов-пулеметов, 171 пистолет и револьвер, 130 винтовок, карабинов и ружей, а также пусковая установка ПТУР-9М-112 и 14 ракет к ней, три огнемета РПО-А «Шмель», 28 гранатометов, более 100 артиллерийских снарядов, 14 минометных мин, а также более 41 кг взрывчатых веществ.

Задержанные занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов в 35 подпольных мастерских, правоохранительные органы прекратили их деятельность, добавили в ведомстве.

ФСБ показала видео задержания почти 90 подпольных оружейников
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В июне ФСБ сообщила о проведении еще одной операции против подпольных оружейников. В итоге были задержаны 116 человек в 38 регионах России, у них изъяли около 400 единиц оружия. Была прекращена деятельность 43 подпольных мастерских.

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