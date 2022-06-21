ФСБ задержала более 100 подпольных оружейников в 38 регионах России

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ФСБ совместно с Росгвардией и МВД задержала 116 подпольных оружейников в 38 регионах России, у них изъяли около 400 единиц оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена преступная деятельность 116 жителей в 38 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении. Задержанные занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов в 43 подпольных мастерских, правоохранительные органы прекратили их деятельность.

Операция проводилась в Москве, Санкт-Петербурге, регионах Центральной России, Кавказа, Поволжья, Сибири, Дальнего Востока. У оружейников изъяли четыре пулемета, 19 автоматов, 20 пистолетов-пулеметов, 178 пистолетов и револьверов, 162 винтовки и карабина, пехотный миномет, два противотанковых ружья и пять противотанковых мин, более 28 кг взрывчатых веществ, около 500 артиллерийских боеприпасов различного калибра и более 40 тыс. патронов, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

В апреле ФСБ сообщила о проведении еще одной операции против подпольных оружейников, в ходе нее были задержаны 92 человека в 33 регионах. У них изъяли 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.