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Минобороны сочло «достигнутыми в полном объеме» цели учений «Восток-2022»

Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время учений &laquo;Восток-2022&raquo;
Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время учений «Восток-2022» (Фото: kremlin.ru)

Цели стратегические командно-штабных учений «Восток-2022» достигнуты в полном объеме, заявил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров на церемонии закрытия маневров на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае, передает «Интерфакс».

«Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме. <...> У нас есть четкое понимание того, что нам необходимо делать сегодня и к чему стремиться завтра для надежного обеспечения военной безопасности наших государств», — сказал Евкуров.

Он сообщил, что по итогам учений были награждены более 900 военнослужащих, из них 142 — военнослужащие иностранных воинских континентов.

Минобороны раскрыло детали учений «Восток-2022»
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Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Учениях «Воток-2022» проходили с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа — «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба» и «Успеновский», — а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В учениях приняли участие более 50 тыс. военных из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других государств-партнеров, в том числе из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

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