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Власти Санкт-Петербурга предложили ограничить запуск воздушных шаров

Власти Санкт-Петербурга могут ограничить запуск воздушных шаров, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. Инициативу обсудил Координационный совет по экологическому просвещению при Комитете по природопользованию, сообщила пресс-служба мэрии.

Участники заседания отметили, что запущенные в небо воздушные шары вредят окружающей среде, так как падают на землю, загрязняют природу, могут стать причиной травм и гибели животных. Особенно вредными они назвали светошары, которые содержат батарейки — отходы второго класса опасности.

При этом эксперты обратили внимание на то, что запуск шаров стал популярной традицией при проведении торжественных мероприятий, фестивалей, флешмобов. Они предложили подойти к решению проблемы с шарами комплексно.

«Сейчас законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет, но каждый может сделать праздник ярче и с помощью экологичных альтернатив — шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей, высадка деревьев», — предложила начальник Управления экологического просвещения и внешних связей Комитета по природопользованию Марина Савченко.

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Фото:Владимир Подоксенов / РИА Новости

В мае 2021 года запрет запуска воздушных шаров обсуждали эксперты комитета по экологии природопользованию в Московской областной думе и Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области.

Участники дискуссии отметили, что ежегодно россияне запускают в небо миллионы воздушных, гелиевых, светошаров и «китайских» фонариков. Их полет может длиться до 14 часов, остатки латекса и резины становятся мусором, который животные едят и погибают. Обычные шары разлагаются четыре года, фольгированные не подвержены разложению, а срок разложения капроновой тесьмы для перевязки шаров достигает 100 лет.

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