Врачи дали прогнозы по состоянию раненого медведя с острова Диксон
Врачи осмотрели раненого белого медведя, которого привезли с острова Диксон в Московский зоопарк, и дали прогнозы по его состоянию. Об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Аулова в Telegram.
Медведя привезли в Москву на самолете 6 сентября. Сотрудники зоопарка встретили его в аэропорту, дали отдохнуть от стресса при перелете, а затем провели осмотр и рентген.
Ветеринары нашли в теле животного 25-30 огнестрельных ранений от картечи разного диаметра.
Однако пока специалисты не смогли установить точный диагноз и понять, почему у медведя отказали задние лапы. Одной из причин они называли отек спинного мозга. Если эта гипотеза подтвердится, то прогноз о состоянии медведя будет лучше, чем при обнаружении пули в позвоночнике. Выводы врачи будут делать после того, как сравнят рентген-снимки в динамике.
Медведь уже вышел из наркоза, попил, ожидает осмотра невролога, КТ или МРТ-диагностику, за ним наблюдают врачи.
Состояние животного остается стабильно тяжелым, поэтому врачи решили отложить операцию. Для стабилизации его состояния сотрудники зоопарка обеспечат ему покой и будут колоть обезболивающие, антибиотики и противовоспалительные препараты в течение нескольких суток.
5 сентября глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о том, что местные жители нашли белую медведицу с огнестрельными ранениями недалеко от поселка на острове Диксон в Красноярском крае. Она предположила, что животное могло проявлять агрессию, но отметила, что решение о правомерности применения оружия будет принимать прокуратура.
На Диксон приехали специалисты из Московского зоопарка, выловили животное, доставили в аэропорт Норильска и в Москву на лечение. Ветеринары выяснили, что медведица оказалась медведем.
Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Это крупнейший сухопутный хищник на Земле, который большую часть жизни в море среди дрейфующих льдов. Численность животных в мире оценивается в 22-31 тыс.