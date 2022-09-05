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Путин наградил Клишаса за «вклад в развитие парламентаризма»

Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент Владимир Путин наградил сенатора Андрея Клишаса орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить <...> Клишаса Андрея Александровича», — говорится в документе.

Клишас является председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, а также представителем от исполнительного органа государственной власти Красноярского края.

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Андрей Клишас

Согласно информации на сайте Совфеда, срок его полномочий истекает в сентябре следующего года. До назначения в 2012 году он был президентом «Норникеля» и депутатом Норильского городского совета депутатов Красноярского края на непостоянной основе.

Ранее Клишас был награжден орденами Дружбы, Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2013-м был удостоен звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».

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