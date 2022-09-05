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Власти заявили о планах привлечь КНР к обновлению аэропорта Владивостока

Фото: Guang Niu / Getty Images
Фото: Guang Niu / Getty Images

Приморские власти назвали инвестиционные проекты, в которых хотели бы сотрудничать с китайским бизнесом. В приоритете — развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владивостока, дороги и промышленный парк «Большой камень», сообщил заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

Стецко пояснил, что по приоритетным проектам разработана адресная инвестиционная программа на $1 млрд (около 50–60 млрд руб.). Власти приветствуют привлечение китайского бизнеса в первую очередь в формате государственно-частного партнерства (ГЧП), таких проектов насчитывается примерно на $900 млн, или 55 млрд руб.

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Фото:Елена Сухорукова / РБК

«Во-первых, это инфраструктура и развитие промышленного парка «Большой камень», порядка 1,5 млрд руб. мы ожидаем здесь дополнительных инвестиций для создания технологического парка для малого и среднего бизнеса с фокусом на производство строительных материалов», — отметил Стецко.

Приморские власти считают, что китайские предприниматели могли бы вложить около 10 млрд руб. в обновление Рудневского моста во Владивостоке, а также в реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владивостока, которую предварительно оценивают в 14 млрд руб. Стецко считает, что инвестиционный проект можно реализовать и в направлении развития Северного морского пути, в частности создании терминала во Владивостокском торговом порту.

Представитель аэропорта Владивосток пояснил РБК, что реконструкция второй взлетно-посадочной полосы (сейчас не работает) заложена в одну из госпрограмм, поэтому деньги на этот проект должны быть выделены из госбюджета. По словам собеседника, китайские компании могут быть привлечены скорее в качестве подрядчика, но никакой официального решения на это счет сейчас нет

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