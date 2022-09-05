Володин призвал украинок уезжать из страны из-за введения воинского учета
Украинским женщинам стоит покинуть страну, поскольку введение воинского учета в будущем для них закончится мобилизацией, написал в Telegram-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
«Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», — заявил он.
Постановка женщин на воинский учет на Украине начнется с 1 октября, эта мера коснется представительниц 14 профессий (медицина, маркетинг, инженерия, пищевые технологии, журналистика и др.).
Соответствующий приказ появился в декабре прошлого года, изначально в списке было 35 профессий. Предполагается, что вставать на учет будут в том числе беременные женщины и те, кто у кого есть малолетние дети.
Кроме того, по первоначальным планам воинский учет для женщин должен был быть обязательным, однако, как пишет УНИАН, в августе Минобороны страны подтвердило, что речь идет о добровольной процедуре. Также в ведомстве отметили, что на данный момент «нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете».
Володин утверждает, что мера связана с требованием США и ЕС к Украине «вести войну до последнего украинца». При этом, отмечает спикер Думы, жена Зеленского Елена и жены украинских олигархов находятся за границей, их «это нововведение не коснется».
Юрист украинского Минобороны Владимир Смилка пояснял, что практика воинского учета женщин соответствует стандартам НАТО. «Мы идем к ним не только в оружии, но и в учете военном. Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования», — говорил он.
Смилка отметил, что военнообязанные украинки во время военного положения, как и мужчины, не смогут выезжать за пределы Украины. Военное положение действует в стране с начала спецоперации.