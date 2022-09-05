Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Команда на миллиард. Состав из самых дорогих игроков мира Спорт, 08:00
Производство вагонов метро в России упало на 42% Бизнес, 08:00
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 08:00
В Индии не менее 10 человек пострадали при падении аттракциона Общество, 07:59
Гендиректор «Почты России» заявил о планах по расширению авиапарка Бизнес, 07:54
Минприроды введет контроль за оборотом кедрового ореха Экономика, 07:44
Какие акции выигрывают от укрепления доллара и что с ним будет дальше Pro, 07:30
Глава «Почты России» назвал сроки начала торговли алкоголем Бизнес, 07:30
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:25
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 07:25
Глава Амурской области рассказал о помешавшей построить канатку «роскоши» Политика, 07:23
Доля ипотеки впервые превысила половину в долгах россиян по кредитам Финансы, 07:00
Песков ответил на вопрос о дате «прямой линии» с Путиным Политика, 06:54
Спасатели начали восхождение к месту гибели туристов на Ключевской сопке Общество, 06:46
Общество ,  
0 

В Индии не менее 10 человек пострадали при падении аттракциона

Video

В индийском Мохали (штат Пенджаб) произошла авария на аттракционе, вращающиеся качели рухнули с высоты около 15 м, сообщает TV9.

По данным канала, пострадали около 10 человек, всего на аттракционе были около 50 посетителей. Пострадавших госпитализировали, среди них есть по меньшей мере трое детей.

В Орле подросток вылетела с работающего аттракциона и погибла
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Аттракцион установили в рамках праздничного мероприятия «Лондонский мост». «Кажется, возникла техническая проблема. Раньше мы тоже организовывали несколько праздников, но такого ни разу не было», — заявил организатор Санни Сингх, передает Hindustan Times. Полиция начала расследование.

Ранее в сентябре люди застряли на подобном аттракционе в Анапе. По словам очевидцев, посетители не могли спуститься с карусели около часа. Полиция начала проверку.

Теги
Индия аттракцион ЧП
Материалы по теме
В Анапе 20 человек застряли на аттракционе. Видео
Общество
В Орле подросток вылетела с работающего аттракциона и погибла
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter