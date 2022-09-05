В Индии не менее 10 человек пострадали при падении аттракциона

Video

В индийском Мохали (штат Пенджаб) произошла авария на аттракционе, вращающиеся качели рухнули с высоты около 15 м, сообщает TV9.

По данным канала, пострадали около 10 человек, всего на аттракционе были около 50 посетителей. Пострадавших госпитализировали, среди них есть по меньшей мере трое детей.

Аттракцион установили в рамках праздничного мероприятия «Лондонский мост». «Кажется, возникла техническая проблема. Раньше мы тоже организовывали несколько праздников, но такого ни разу не было», — заявил организатор Санни Сингх, передает Hindustan Times. Полиция начала расследование.

Ранее в сентябре люди застряли на подобном аттракционе в Анапе. По словам очевидцев, посетители не могли спуститься с карусели около часа. Полиция начала проверку.