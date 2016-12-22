Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,19 58,65 EUR Нал. 69,84 69,11 USD Бирж. 58,76 +0,15 EUR Бирж. 69,30 +0,04 USD ЦБ. 58,71 -0,44 EUR ЦБ. 69,40 -0,06 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 16250,00 +0,72 ММВБ 2152,41 +0,96% РТС 1153,32 +1,04% Brent 63,40 +0,99% DJIA 24512,79 -0,30% Nasdaq 6857,56 -0,27% FTSE 7448,12 -0,65%
В Хабаровске вынесли приговор членам банды похитителей кедровых орехов
Лента новостей
Более 70% приговоров за взятки вынесены из-за сумм до 10 тыс. руб. 00:04, Общество Компания для Улюкаева: как в России судят за взятки 00:02, Общество Правительство Швеции увеличит дотации на переход к солнечной энергетике 14 дек, 23:57, Общество В Хабаровске вынесли приговор членам банды похитителей кедровых орехов 14 дек, 23:40, Общество Менеджеров Промсвязьбанка уведомили о введении временной администрации 14 дек, 23:34, Финансы Челлендж: хватит ли знаний победить торгового робота 14 дек, 23:15, РБК и Thomson Reuters «Эксперт РА» установило Промсвязьбанку статус «под наблюдением» 14 дек, 23:13, Финансы Новым гендиректором «Яндекса» в России стала Елена Бунина 14 дек, 23:11, Бизнес Минобороны заявило об улетевшем из-за Су-35 ВКС России американском F-22 14 дек, 22:48, Политика Лидеры ЕС приняли решение продлить антироссийские санкции 14 дек, 22:45, Политика «Современник» перенес спектакль с участием Гафта из-за болезни актера 14 дек, 22:35, Общество В полиции заявили о задержании отца обвиняемых в петербургском теракте 14 дек, 22:30, Общество СМИ сообщили о планах Роналдиньо избраться в сенат Бразилии 14 дек, 22:29, Общество Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 14 дек, 22:12, Subaru XV и Autonews СМИ узнали о возобновлении дела Госнаркоконтроля против Родченкова 14 дек, 22:04, Общество Сборная России по хоккею с победы стартовала на Кубке Первого канала 14 дек, 22:04, Спорт Россия ограничила ввоз цейлонского чая 14 дек, 21:57, Экономика НОВАТЭК совместно с Total и Eni получил право на месторождения в Ливане 14 дек, 21:56, Бизнес Лидеры ЕС согласовали создание новой оборонной структуры 14 дек, 21:55, Политика МИД предупредил Запад о личной ответственности за поставки оружия Киеву 14 дек, 21:42, Политика Прощение от Путина: кому президент предложил списать долги по налогам 14 дек, 21:40, Экономика В правительстве заявили об отсутствии данных об отставке главы Росавиации 14 дек, 21:36, Политика В Пентагоне рассказали о перехвате российских Су-25 американскими F-22 14 дек, 21:24, Политика Яд становится лекарством: как змеи спасают людей 14 дек, 21:05, Lenovo и РБК В Госдуме предложили дать банкам возможность засекретить бенефициаров 14 дек, 21:01, Финансы В генконсульстве Франции в Стамбуле приняли новогодний подарок за бомбу 14 дек, 20:53, Общество Глава Росрыболовства ответил на обращение директора комбината к Путину 14 дек, 20:47, Бизнес Инвестиции без страха и трепета: как приумножить личные сбережения 14 дек, 20:40, Партнерский материал
В Хабаровске вынесли приговор членам банды похитителей кедровых орехов
Общество, 14 дек, 23:40
0
В Хабаровске вынесли приговор членам банды похитителей кедровых орехов

В Хабаровске суд вынес приговор организатору и участникам банды, занимавшейся вымогательством у частных предпринимателей, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Целью преступников были кедровые орехи.

Банда была создана в 2015 году 29-летним жителем Комсомольска-на-Амуре. Он собрал четверых своих знакомых, предложив им заниматься противоправной деятельностью. В ноябре банда совершила свое первое нападение. Угрожая охотничьим ружьем, члены банды похитили девять мешков кедровых орехов у предпринимателя, занимавшегося заготовкой кедровых орехов. Кроме того, мошенническим путем они похитили имущество предпринимателя у его знакомой. Общий ущерб от действий преступников составил 90 тыс. руб.

Еще одной целью банды стал приемный пункт ООО «Колхоз Русановский». С помощью угроз преступники похитили свыше 3,3 тонн кедрового ореха и 14 мешков кедровых шишек. Стоимость похищенного имущества составила более 1,4 млн руб. «Кроме того, злоумышленники вымогали у работников ООО «Колхоз Русановский» 300 тыс. рублей, из расчета 20 рублей за каждый скупленный ими килограмм кедрового ореха и кедровых шишек, угрожая в случае отказа применением насилия», — сообщили в Генпрокуратуре.

Суд признал участников банды виновными в совершении преступлений по ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (создание банды и участие в банде), ч. 1, п. «а, г» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору и организованной группой) и п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой). Организатору банды и одному из ее участников также были вынесены приговоры по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Организатор банды был приговоре к 15 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. руб, Остальных участников банды суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 13 лет лишения свободы

Теги: прокуратура , Хабаровск , Приговор
Главное
Менеджеров Промсвязьбанка уведомили о введении временной администрации Финансы
Материалы по теме
Прокуратура не нашла нарушений в закупках рыбы на 2,2 млрд руб. для ФСИН Общество
В Москве под суд пойдет трижды ограбивший один салон связи мужчина Общество
В Крыму задержали похитившую песок на 23 млн руб. банду Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.