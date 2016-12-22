В Хабаровске вынесли приговор членам банды похитителей кедровых орехов

В Хабаровске суд вынес приговор организатору и участникам банды, занимавшейся вымогательством у частных предпринимателей, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Целью преступников были кедровые орехи.

Банда была создана в 2015 году 29-летним жителем Комсомольска-на-Амуре. Он собрал четверых своих знакомых, предложив им заниматься противоправной деятельностью. В ноябре банда совершила свое первое нападение. Угрожая охотничьим ружьем, члены банды похитили девять мешков кедровых орехов у предпринимателя, занимавшегося заготовкой кедровых орехов. Кроме того, мошенническим путем они похитили имущество предпринимателя у его знакомой. Общий ущерб от действий преступников составил 90 тыс. руб.

Еще одной целью банды стал приемный пункт ООО «Колхоз Русановский». С помощью угроз преступники похитили свыше 3,3 тонн кедрового ореха и 14 мешков кедровых шишек. Стоимость похищенного имущества составила более 1,4 млн руб. «Кроме того, злоумышленники вымогали у работников ООО «Колхоз Русановский» 300 тыс. рублей, из расчета 20 рублей за каждый скупленный ими килограмм кедрового ореха и кедровых шишек, угрожая в случае отказа применением насилия», — сообщили в Генпрокуратуре.

Суд признал участников банды виновными в совершении преступлений по ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (создание банды и участие в банде), ч. 1, п. «а, г» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору и организованной группой) и п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой). Организатору банды и одному из ее участников также были вынесены приговоры по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Организатор банды был приговоре к 15 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. руб, Остальных участников банды суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 13 лет лишения свободы