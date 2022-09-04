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В Китае успешно прошел первый полет беспилотника на солнечных батареях

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Китайский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на солнечных батареях «Циминсин-50» совершил первый полет, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Корпорацию авиационной промышленности Китая (AVIC).

Испытание проводили в районе города Юйлинь в провинции Шэньси в центре Китая. Полет прошел успешно, системы летательного аппарата работали нормально, отмечает «Синьхуа».

Беспилотник разработал Первый летный институт авиационной промышленности. Агентство описывает аппарат как «первый сверхбольшой» беспилотник, который работает на солнечной энергии. На фотографиях видно, что БПЛА имеет два фюзеляжа, они соединены крыльями, на которых находятся солнечные батареи — единственный источник энергии для беспилотника.

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Фото:Brynn Anderson / AP

«Он может оставаться в воздухе в течение длительного времени и выполнять такие задачи, как высотная разведка, мониторинг лесных пожаров и атмосферной среды, географические съемки и картографирование», — пишет «Синьхуа». Оно отмечает, что развитие подобных летательных аппаратов позволит повысить способность Китая совершать полеты в ближние пространства космоса.

Теги
Китай беспилотник солнечные батареи солнечная энергия
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