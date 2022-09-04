Во Владивостоке ввели свободное посещение школ и детсадов из-за тайфуна

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Дети могут не посещать детсады и школы Владивостока в период с 5 по 7 сентября, в течение трех дней посещение будет свободным из-за тайфуна, сообщила администрация города.

«С 5 по 7 сентября во всех учреждениях образования вводится свободное посещение. Пропуск занятий не будет считаться прогулом, это касается как детских садов, так и всех классов общеобразовательных учреждений», — сказано в сообщении.

В администрации уточнили, что тайфун может дойти до города уже к 22:00 4 сентября (15:00 мск). Ночью в городе ожидается сильный дождь и ветер порывами до 25 м/с. Такая погода сохранится в течение трех суток, всего во Владивостоке выпадет до 120 мм осадков.

С 5 по 8 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Выступить на пленарной сессии должен президент Владимир Путин.

Сильные ливни в этом году уже были на Дальнем Востоке. В конце июля — начале августа дожди подтопили Сахалин, Читу и Находку. В Чите из берегов выходила река Читинка, вода накрывала соседние улицы и проникала в многоквартирные дома. Всего в Забайкальском крае в зоне подтопления оказались более 500 домов, в регионе вводили режим ЧС. В Находке в Приморском крае также подтапливало улицы. 1 августа те же 120 мм осадков выпали там за несколько часов. Через несколько дней на Сахалине с рельсов сошел пригородный поезд — также из-за сильных дождей. Там размыло участок железной дороги на перегоне Томари — Новоселово — Сахалинское.