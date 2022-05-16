На Дальнем Востоке эвакуировали школы и детсады после сообщений о бомбе

Все школы и детские сады Хабаровска эвакуировали после получения сообщений о возможном минировании, сообщили в администрации города.

Сотрудники спецслужб уже проверяют школы, дети вернутся к учебе, когда специалисты закончат осматривать здания, отметили в городском управлении образования. Когда конкретно поступило сообщение, в ведомстве не уточнили.

Кроме того, неизвестные сообщили, что взрывные устройства заложены во всех детских садах Хабаровска. Детей вывели из зданий, за ними присматривают воспитатели.

Такое же сообщение о минировании школ поступило в мэрию Петропавловска-Камчатского, рассказали ТАСС в администрации города. В результате занятия пришлось отменить.

Сообщения о минированиях регулярно поступают в государственные учреждения в разных городах России. По данным властей, в последний раз школы в Хабаровске «минировали» 13 мая, тогда же неизвестные сообщили властям, что взрывные устройства могут находиться в ТЦ и в аэропорту. В итоге данные не подтвердились.

Школы Камчатского края эвакуировали 13 апреля, тогда же поступали данные о минировании четырех АЗС в Петропавловске-Камчатском, всех аэропортов и автовокзалов региона. Информация также не подтвердилась.