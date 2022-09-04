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Обама получил «Эмми» за повествование в фильме о национальных парках

Бывший президент США Барак Обама получил телевизионную премию «Эмми» в номинации «Выдающийся рассказчик» за роль рассказчика-повествователя в фильме Netflix Our Great National Parks («Наши великие национальные парки», первый эпизод — «Мир чудес»), говорится в сообщении на сайте академии.

Премию, в соответствии с правилами, вручают за многократное или однократное исполнение роли рассказчика в документальном фильме, комедии, драме,
сериале, фильме или спецвыпуске. Кроме Обамы на премию претендовали актер, сценарист и продюсер Карим Абдул-Джаббар («Черные патриоты истории: герои гражданской войны»), телеведущий Дэвид Аттенборо («Брачная игра», Discovery +), комик и телеведущий Уолтер Камау Белл («Нам нужно поговорить о Косби», Showtime) и актриса Люпита Нионго (Серенгети II).

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«Наши великие национальные парки » — сериал из пяти эпизодов о красоте и дикой природе национальных парков США, Индонезии, Кении, Чили и других стран. Сериал продюсировала компания Higher Ground Productions, основанная Бараком Обамой и его супругой Мишель.

О том, что экс-президента страны номинировали на премию, стало известно еще в июле. Обама уже получал другие премии - «Грэмми», за запись аудиокниг к своим мемуарам.«Мечты моего отца» и «Дерзость надежды», пишет The Hollywood Reporter.

Вручение премий Обаме и номинантам из некоторых других категорий стало первым в серии награждений этого года. В 2022 году в Лос-Анджелесе пройдет 74-я церемония вручения премии "Эмми", трансляция запланирована на 12 сентября.

Премия «Эмми» — статуэтка в виде крылатой женщины, которая держит в руках атом, вручается Академией телевизионных искусств и наук США и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране.

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