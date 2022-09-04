В Воронеже объяснили выдачу школьникам порванных книг по русскому языку

Ситуация, когда в воронежской школе № 61 детям выдали изорванные учебники по русскому языку и литературе, не является чрезвычайным происшествием, информацию проверят в понедельник, 5 сентября, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

О том, что детям в школе № 61 выдали порванные и исписанные книги, рассказал «Вести Воронеж» отец ученицы пятого класса. По его словам, страницы учебников были в плохом состоянии, так что нельзя прочитать заданий. После его жалобы учебники были заменены.

«Ситуация, о которой сообщают Вести, какой бы она ни была на самом деле — не аварийная, не является чрезвычайным происшествием. Допускаю, что случай единичный. Тем не менее, в связи с тем, что ничьей жизни, здоровью ситуация не угрожает, проверять информацию мы все-таки планировали в понедельник», — заявили в администрации Воронежа. В пресс-службе добавили, что родители ребенка, которому достались книги, порванные другим ребенком в предыдущем году, могут обратиться к руководству школы для решения проблемы.