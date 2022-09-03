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Власти одобрили взаимное признание COVID-сертификатов с Таджикистаном

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Правительство России одобрило предложение о заключении соглашения с Таджикистаном по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса, распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.

Предложение внес Минздрав России, оно было согласовано с МИД страны, другими заинтересованными ведомствами и таджикистанской стороной. Теперь Москва и Душанбе обменяются соответствующими нотами.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Согласно российской ноте, к лицам, имеющим выданные на территории России или Таджикистана сертификаты о прививке от коронавируса, не будут применять какие-либо COVID-ограничения. Тоже самое касается детей до 18 лет, не имеющих таких сертификатов.

Сам документ о вакцинации должен быть на двух языках — государственном выдавшей стороны и английском. Он должен содержать ФИО вакцинированного, QR-код и данные документа, удостоверяющего личность.

Для заключения соглашения Таджикистан должен прислать ответную ноту.

Теги
вакцинация от COVID-19 сертификат Таджикистан правительство
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