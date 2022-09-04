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Россияне рассказали о планах на осенний отпуск

SuperJob: 34% россиян собираются взять отпуск осенью, почти половина проведут его дома
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Треть россиян собираются взять отпуск осенью, почти половина из них хотят провести его дома, следует из результатов опроса сервиса для поиска работы SuperJob, результаты которого есть у РБК.

О планах отправиться в отпуск осенью заявили 34% респондентов. Половина из них (15% от всех опрошенных) намерены остаться дома в это время, 10% хотят поехать в путешествие по России, 6% думают провести отпуск на даче и 3% желают отправиться за границу. 54% респондентов рассказали, что у них не будет отпуска осенью, 12% затруднились дать ответ.

По сравнению с 2020 годом, когда проводился аналогичный опрос, доля желающих отдохнуть осенью выросла на 2%. Больше людей собрались провести отпуск в путешествиях как по России, так и за границей, а вот на дачу в 2022-м собираются меньше опрошенных, чем двумя годами ранее.

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Опрос проводился с 3 по 19 августа, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов со всей России из числа постоянно трудоустроенного экономически активного населения России старше 18 лет.

Среди самых популярных направлений поездок по России в осеннем отпуске оказались Черноморское побережье, Санкт-Петербург и Москва, а также Калининградская область, Золотое кольцо, Северный Кавказ, Казань и Карелия. В числе заграничных — Турция, Египет, Грузия, Армения и Белоруссия. Некоторые опрошенные также заявили, что поедут в страны Европы.

Путешествия по России в отпуске осенью чаще планируют россияне с доходом 50–80 тыс. в месяц, за рубеж же хотят отправиться те, кто получают более 80 тыс. руб.

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