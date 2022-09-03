Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 21:16
На пенсии и соцвыплаты прибывшим из ДНР и ЛНР выделили 10,3 млрд руб. Экономика, 21:09
«Милан» победил «Интер» и вышел в лидеры чемпионата Италии Спорт, 20:57
Не менее 70 тыс. человек вышли на улицы в Праге, требуя дешевый газ Политика, 20:51
В Миссисипи задержали пилота, угрожавшего направить самолет в магазин Общество, 20:39
На юге Москвы такси насмерть сбило курьера на моноколесе Город, 20:32
«Краснодар» одержал третью победу подряд и сравнялся по очкам с «Зенитом» Спорт, 20:30
Квот мало: как заинтересовать компании в найме людей с инвалидностью Партнерский проект, 20:26
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Эрдоган пообещал Греции «высокую цену» за провоцирование военных Политика, 20:07
«Реал» обыграл «Бетис» и вышел на первое место в чемпионате Испании Спорт, 19:54
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 19:38
В Грузии отвергли связь отмены концертов Макаревича и Галкина с политикой Политика, 19:31
Wildberries опроверг повышение стоимости возврата товаров после доставки Бизнес, 19:27
«Челси» в концовке вырвал победу в лондонском дерби с «Вест Хэмом» Спорт, 19:23
Общество ,  

В Миссисипи задержали пилота, угрожавшего направить самолет в магазин

Video

Пилот легкомоторного самолета, который угрожал направить его на здание магазина Walmart в торговом центра города Тьюпело в штате Миссисипи, задержан, самолет приземлился в поле, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции. 

Телеканал со ссылкой на источник отмечает, что это был «угнанный» самолет Beechcraft C90A.

Губернатор штата Тет Ривз в Twitter подтвердил, что самолет сел и «ситуация разрешилась» без пострадавших.

Пилот легкомоторного самолета пригрозил врезаться в магазин в Миссисипи
Общество

Около 5:00 по местному времени (13:00 мск) пилот сообщил полиции, что собирается намеренно «врезаться в Walmart на [улице] Уэст Мэйн». Очевидцы рассказывали, что самолет кружил над городом около часа. Около 9:00 полиция уточнила, что самолет находится в воздухе на территории к северо-западу от Тьюпело.

Людей из Walmart, которому грозила опасность, и ближайших к нему зданий эвакуировали. CNN уточняет, что пока магазин все еще закрыт.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Francois Nel / Getty Images «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете
Статьи
Pro
«Я за месяц заработал $110 млн»: как акции сети BBBY стали новым «мемом»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как EdTech-компании сами надувают финансовый пузырь, который лопнет
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Зарядка для офиса: 8 упражнений, чтобы размять все тело
Видео
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив
Инструкции

The Washington Post со ссылкой на Федеральное агентство гражданской авиации сообщает, что самолет вылетел из аэропорта Тьюпело утром, на борту был только пилот. Газета также пишет, что пилот задержан.

Теги
Миссисипи легкомоторный самолет Walmart
Материалы по теме
Самолет Москва — Екатеринбург экстренно сел в Казани
Общество
Самолет из Саратова в Москву задержали из-за дебошира
Общество
Во Франции при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter