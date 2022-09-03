В Миссисипи задержали пилота, угрожавшего направить самолет в магазин

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Пилот легкомоторного самолета, который угрожал направить его на здание магазина Walmart в торговом центра города Тьюпело в штате Миссисипи, задержан, самолет приземлился в поле, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.

Телеканал со ссылкой на источник отмечает, что это был «угнанный» самолет Beechcraft C90A.

Губернатор штата Тет Ривз в Twitter подтвердил, что самолет сел и «ситуация разрешилась» без пострадавших.

Около 5:00 по местному времени (13:00 мск) пилот сообщил полиции, что собирается намеренно «врезаться в Walmart на [улице] Уэст Мэйн». Очевидцы рассказывали, что самолет кружил над городом около часа. Около 9:00 полиция уточнила, что самолет находится в воздухе на территории к северо-западу от Тьюпело.

Людей из Walmart, которому грозила опасность, и ближайших к нему зданий эвакуировали. CNN уточняет, что пока магазин все еще закрыт.

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The Washington Post со ссылкой на Федеральное агентство гражданской авиации сообщает, что самолет вылетел из аэропорта Тьюпело утром, на борту был только пилот. Газета также пишет, что пилот задержан.