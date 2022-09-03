В Миссисипи задержали пилота, угрожавшего направить самолет в магазин
Пилот легкомоторного самолета, который угрожал направить его на здание магазина Walmart в торговом центра города Тьюпело в штате Миссисипи, задержан, самолет приземлился в поле, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Телеканал со ссылкой на источник отмечает, что это был «угнанный» самолет Beechcraft C90A.
Губернатор штата Тет Ривз в Twitter подтвердил, что самолет сел и «ситуация разрешилась» без пострадавших.
Около 5:00 по местному времени (13:00 мск) пилот сообщил полиции, что собирается намеренно «врезаться в Walmart на [улице] Уэст Мэйн». Очевидцы рассказывали, что самолет кружил над городом около часа. Около 9:00 полиция уточнила, что самолет находится в воздухе на территории к северо-западу от Тьюпело.
Людей из Walmart, которому грозила опасность, и ближайших к нему зданий эвакуировали. CNN уточняет, что пока магазин все еще закрыт.
The Washington Post со ссылкой на Федеральное агентство гражданской авиации сообщает, что самолет вылетел из аэропорта Тьюпело утром, на борту был только пилот. Газета также пишет, что пилот задержан.