Пилот легкомоторного самолета пригрозил врезаться в магазин в Миссисипи

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В штате Миссисипи на юго-востоке США легкомоторный самолет кружил над городом Тьюпело, его пилот угрожал, что врежется в здание магазина Walmart, сообщает The Washington Post со ссылкой на полицию штата.

Пилот сам позвонил по экстренной линии и «угрожал намеренно врезаться в Walmart на [улице] Уэст Мэйн», рассказали в полиции. С ним начали переговоры.

Walmart и ближайшие к нему здания эвакуировали. Жителей попросили избегать этого района, пока власти не дадут понять, что опасность миновала.

По предварительным данным, пилот управляет двухмоторным самолетом King Air. Точную модель газета не указывает, но отмечает, что воздушное судно имеет длину 10–12 м.

По данным полиции на 8:35 по местному времени (16:35 мск), самолет находится в воздухе над округом Бентон (к северо-западу от Тьюпело). Очевидцы сообщали, что ранее самолет более 45 минут «летал кругами» над городом.