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Пилот легкомоторного самолета пригрозил врезаться в магазин в Миссисипи

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В штате Миссисипи на юго-востоке США легкомоторный самолет кружил над городом Тьюпело, его пилот угрожал, что врежется в здание магазина Walmart, сообщает The Washington Post со ссылкой на полицию штата.

Пилот сам позвонил по экстренной линии и «угрожал намеренно врезаться в Walmart на [улице] Уэст Мэйн», рассказали в полиции. С ним начали переговоры.

Walmart и ближайшие к нему здания эвакуировали. Жителей попросили избегать этого района, пока власти не дадут понять, что опасность миновала.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

По предварительным данным, пилот управляет двухмоторным самолетом King Air. Точную модель газета не указывает, но отмечает, что воздушное судно имеет длину 10–12 м.

По данным полиции на 8:35 по местному времени (16:35 мск), самолет находится в воздухе над округом Бентон (к северо-западу от Тьюпело). Очевидцы сообщали, что ранее самолет более 45 минут «летал кругами» над городом.

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