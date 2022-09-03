Нарышкин выступил за ликвидацию «тоталитарно-либеральных режимов» Запада

Мир станет более открытым, честным и справедливым, когда избавится от «гегемонии тоталитарно-либеральных» режимов Запада. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на открытии акции «Диктант Победы», передает ТАСС.

«Большинству мыслящих людей по всему миру очевидно, что именно Россия стоит на стороне правды, не отступает перед лицом агрессии, делает все возможное, чтобы не допустить глобального нацистского реванша», — счел он.

Между тем, по версии Нарышкина, в западных странах растет уровень пропаганды неонацистских идей, а их власти сносят советские памятники и призывают к «чисткам по национальному признаку».

16 августа о «гегемонии Запада», которая означает стагнацию для всего мира, мракобесие, отмену культуры и неолиберальный тоталитаризм, говорил президент России Владимир Путин. Он обвинял власти западных стран в попытках удержать другие народы в «тисках неоколониального порядка».

Российский президент утверждал, что коллективный Запад целенаправленно создает новые военные альянсы, чтобы развалить систему европейской безопасности. «На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное», — указал он.

