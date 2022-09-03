На митинге против поставок оружия в Германии пострадали восемь полицейских

В ФРГ на митинге против поставок оружия пострадали восемь полицейских

В ходе митинга против поставок оружия, в том числе Украине, в Касселе восемь полицейских получили легкие ранения, о пострадавших участниках протестов информации нет, сообщило управление полиции северного Гессена.

Акция проходила с 5 до 11 часов утра в районе одного из предприятий оборонной промышленности. В ней участвовали около 300 человек, некоторые из них пытались прорваться на территорию завода через полицейское заграждение.

Один из участников митинга сорвал с головы полицейского шлем и перебросил его через забор, также в стражей порядка кидали различные предметы, например части заграждения на строительной площадке. Полицейские в качестве защиты использовали дубинки и перцовые баллончики.

По итогам протеста двух митингующих арестовали, против них завели уголовные дела: одно за сопротивление полицейским (участник акции пытался отобрать дубинку), второе — за нарушение запрета на маскировку на митингах.

Hessenshau добавляет, что на акции среди прочего высказывались протесты против поставок оружия Украине.