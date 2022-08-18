В Балашихе задержали одного из подозреваемых в нападении на трех врачей

Фото: gsuskmosobl / Telegram

Следователи задержали мужчину 1974 года рождения, подозреваемого в нападении на трех врачей и покушении на их убийство, второго подозреваемого ищут, передает пресс-служба Главного управления Следственного комитета по Московской области в Telegram.

По данным следствия, 16 августа несколько человек пришли в хирургическое отделение ЦРБ Балашихи, где сначала избили заведующего отделением, а затем двух врачей, «нанося при этом множество ударов в жизненно важные органы руками и ногами, в том числе в голову, и высказывая угрозы убийством». После чего преступники скрылись.

Управление Следственного комитета по Балашихе возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц). Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы до двадцати лет.

Как передает Telegram-канал Baza, нападавшие оказались родственниками пациента, который умер в этой больнице. Мужчину госпитализировали с язвой и провели операцию, но перед выпиской ему стало плохо, в реанимации он умер от сердечной недостаточности.

13 декабря 59-летний посетитель напал на врача частной стоматологии в Ясном проезде на севере Москвы. Мужчине не понравился результат лечения, и он ударил врача ножом в живот. Того госпитализировали, а нападавшего задержали. По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК. Через несколько дней стоматолог умер.