В Балашихе задержали одного из подозреваемых в нападении на трех врачей

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 60,9 (-0,94) Инвестиции, 16:20
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 59,96 (-0,8) Инвестиции, 16:20
Госдума решит вопрос о внеочередном заседании по Украине в понедельник Политика, 18:36
Принудительно, а не добровольно: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 18:36
BofA применил «правило 20» к рынку США. Результат не понравится «быкам» Инвестиции, 18:34
Анкара и Киев подписали соглашение о застройке разрушенной инфраструктуры Политика, 18:33
В Литве и Латвии допустили остановку производства из-за цен на энергию Бизнес, 18:30
Россиянина назначили тренером клуба НХЛ Спорт, 18:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:25
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 18:13
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Центробанк оценил падение продаж и рост цен в новостройках России Недвижимость, 18:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:09
В Балашихе задержали одного из подозреваемых в нападении на трех врачей Общество, 18:07
Почему рассеянный склероз ближе, чем нам кажется Партнерский проект, 17:59
Подделка, кража, оскорбление: что такое культурная апроприация Социальная экономика, 17:54
Россия направила Эстонии ноту протеста из-за сноса памятника Т-34 в Нарве Политика, 17:53
Общество ,  
0 

В Балашихе задержали одного из подозреваемых в нападении на трех врачей

Фото: gsuskmosobl / Telegram
Фото: gsuskmosobl / Telegram

Следователи задержали мужчину 1974 года рождения, подозреваемого в нападении на трех врачей и покушении на их убийство, второго подозреваемого ищут, передает пресс-служба Главного управления Следственного комитета по Московской области в Telegram.

По данным следствия, 16 августа несколько человек пришли в хирургическое отделение ЦРБ Балашихи, где сначала избили заведующего отделением, а затем двух врачей, «нанося при этом множество ударов в жизненно важные органы руками и ногами, в том числе в голову, и высказывая угрозы убийством». После чего преступники скрылись.

Управление Следственного комитета по Балашихе возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц). Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы до двадцати лет.

Как передает Telegram-канал Baza, нападавшие оказались родственниками пациента, который умер в этой больнице. Мужчину госпитализировали с язвой и провели операцию, но перед выпиской ему стало плохо, в реанимации он умер от сердечной недостаточности.

В петербургской больнице пенсионер напал с ножом на врача
Общество
Фото:СК РФ

13 декабря 59-летний посетитель напал на врача частной стоматологии в Ясном проезде на севере Москвы. Мужчине не понравился результат лечения, и он ударил врача ножом в живот. Того госпитализировали, а нападавшего задержали. По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК. Через несколько дней стоматолог умер.

Читайте на РБК Pro
Pro
Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду
Инструкции
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе
Инструкции
Pro
«Почему так дорого?»: как отвечать на популярные вопросы заказчиков
Статьи
Pro
Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций
Статьи
Pro
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков
Статьи
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов
Статьи
Pro
За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится
Статьи
Теги
Балашиха Московская область нападение на врачей покушение на убийство Следственный комитет
Материалы по теме
В Красноярском крае завели уголовное дело за нападение на врача
Общество
В Екатеринбурге мужчина напал на приехавших к его жене врачей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter