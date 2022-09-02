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ВГА сообщила о выплатах семьям погибших жителей Запорожья по ₽1 млн

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Семьям погибших в результате обстрелов жителей Запорожской области выплатят по 1 млн руб., сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) занятой российскими войсками территории региона Евгений Балицкий.

«[Размер компенсаций] семьям погибших из числа гражданского населения — 1 000 000 руб.», — написал он в Telegram.

Также единовременную компенсацию выплатят следующим категориям граждан из числа мирных жителей:

Претендовать на выплаты смогут в том числе граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик, граждане других государств и лица без гражданства, если они получили увечья 24 февраля и позже, уточнил Балицкий. Средства выплатят из бюджета ВГА региона через Министерство труда и социальной политики Запорожской области.

27 августа президент России Владимир Путин подписал указ о назначении с 1 июля 2022 года социальных выплат и пенсий гражданам Украины, ЛНР и ДНР, вынужденно прибывшим в страну после 18 марта (за исключением беженцев). За три дня до этого он назначил единовременную выплату к школе семьям с детьми от шести до 18 лет, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях.

Теги
Запорожская область выплаты компенсация
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