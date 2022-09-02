Спецпредставитель президента призвал ужесточить наказание за поджог травы

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Наказание за пал травы следует ужесточить, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на форуме «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке, передает ТАСС.

«Во-первых, надо наказывать жестче, на мой взгляд, этих людей. Я не кровожадный, но когда человек поджег у себя траву и полдеревни спалил и платит штраф за это, если его поймали, 3 тыс. руб. — это, извините, смешно», — сказал он.

Иванов напомнил о том, что во многих сельских населенных пунктах люди до сих пор поджигают траву, так как ошибочно думают о пользе пала для ее роста.

Как объясняло МЧС, за нарушение противопожарных правил при пале травы гражданам грозит штраф в 1,5 тыс. руб., а должностным лицам — 20 тыс. руб.

При этом, согласно ч.1 ст. 20.4 КоАП, за нарушение требований пожарной безопасности физлица могут получить штраф от 5 до 15 тыс. руб., должностные лица — от 20 до 30 тыс. руб., а юридические лица — от 300 до 400 тыс. руб.

Если человек подожжет траву во время противопожарного режима, ему грозит штраф 10–20 тыс. руб., должностным лицам — 30–60 тыс. руб, юрлицам — 400–800 тыс. руб.

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Выжигание сухой травы, хвороста и лесной подстилки на участках около леса влечет предупреждение или наложение штрафа в 15–30 тыс. руб. Должностных лиц оштрафуют на 30–50 тыс. руб., юридических — 100–400 тыс. руб. (ст. 8.32 КоАП).

Если в результате неосторожного обращения с огнем произошло повреждение или уничтожение чужого имущества, россиянин может получить штраф до 120 тыс. руб. или лишение свободы на срок до года (ст. 168 УК). В случае уничтожения или повреждения лесов или насаждений со значительным ущербом из-за неосторожного обращения с огнем ему грозит штраф до 500 тыс. руб. и лишение свободы до четырех лет (ст. 261 УК).