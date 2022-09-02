Мэрия оценила готовность кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах в 75%

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Работы по возведению комплекса учебно-образовательного кластера «Ломоносов» в составе научной долины «Воробьевы горы» выполнены на три четверти, строительная готовность здания оценивается в 75%. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, добавив, что работы «идут в хорошем темпе».

На сегодняшний день завершено возведение конструкции здания, ведется монтаж внутренних и внешних инженерных сетей. Бочкарев сообщил, что строители сейчас заняты устройством электроснабжения, водоснабжения, систем отопления и вентиляции, а также обустройством лифтов — и монтажом локально-вычислительной сети.

Кластер «Ломоносов» является одним из флагманских проектов цифровизации столичной отрасли на всех этапах проектирования, строительства, обустройства инженерных инфраструктур и их сопряжения в единую систему, а также эксплуатации здания. Цифровые решения при возведении кластера позволяют контролировать ход работ, управлять человеческими ресурсами и вести закупочную деятельность полностью в цифре.

После сдачи в строй «Ломоносова» эта же система, интегрировав в себя инженерную инфраструктуру кластера, будет обеспечивать его «умную» эксплуатацию: мониторинг состояния здания, его инженерного оснащения, оптимизацию режима их работы, управление температурой, освещением, влажностью и другими техническими параметрами. Всё это позволит сократить затраты на энергоресурсы до 20%.

Рендер кластера «Ломоносов» (Фото: пресс-служба Депстроя Москвы)

Учебно-образовательный кластер «Ломоносов» — первый из девяти профильных кластеров, предусмотренных в составе инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Его возведение и наполнение курируется правительством Москвы за счет городского бюджета. «Ломоносов» заявлен как флагманский проект московской «кремниевой долины» на Воробьевых горах. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что «Ломоносов» планируют ввести в строй в конце 2022 — начале 2023 года.

Возводимое в столичном районе Раменки за Ломоносовским проспектом, здание «Ломоносова» спроектировано на 10 этажей, включая один подземный. Площадь застройки — свыше 12 тыс. кв. м, а общая площадь самого здания — 64 919 кв. м. При этом его первые два уровня настроены на функциональное взаимодействие с городом (конференц-залы, коворкинг, ресторан, медицинский блок, арендные площади, зоны разгрузки, паркинг и даже детская комната), а с третьего уровня начинается основной функционал здания. Здесь будут сосредоточены лабораторный и офисные площади с гибким формированием внутреннего пространства.