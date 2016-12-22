В школе на Урале выпускникам выдали грамоты с флагом Украины

В серовской школе №22 Свердловской области выпускникам вручили грамоты с флагом и гербом Украины. Об этом сообщает местное издание Е1.ru. В управлении образования Серовского городского округа заявили, что это была ошибка классного руководителя.

«Как объяснила классный руководитель, она не заметила, что это флаг Украины», — рассказал Е1.ru начальник управления Александр Колганов.

Он добавил, что, по словам учительницы, она распечатала грамоты из интернета и не обратила внимание на картинку. Начальник управления объяснил инцидент человеческим фактором, а не политическими убеждениями. В настоящий момент все грамоты заменены на другие, с государственной символикой России. Как сообщает Колганов, учителя ждет дисциплинарное взыскание.

В серовской школе №22 не прокомментировали изданию данный инцидент, объяснив это отсутствием директора, завуча и учительницы на рабочих местах.

В начале июня похожий инцидент произошел в школе Уссурийска. Тогда школьнику выдали грамоту за успехи в учебе, на которой вместо российского герба был изображен украинский.