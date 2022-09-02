Хакеры заявили о взломе телефона главы «Моссада» и показали фото зубов

Связанная с Ираном группа хакеров Open Hands взломала телефон главы израильской разведки Давида Барнеа и опубликовала фотографии его зубов. Об этом сообщило израильское издание Walla со ссылкой на Telegram-канал хакеров.

Злоумышленники показали снимки зубов главы «Моссада», предположительно, сделанные во время лечения, с пломбами, коронками и кариесом.

Издание отметило, что несколько месяцев назад эта же группа публиковала видео и документы, которые, предположительно, принадлежали Барнеа. В марте они выложили личные фотографии главы израильской разведки, его билеты на самолет, налоговые документы его родственников и спутниковый снимок его частного дома.

Канцелярия премьер-министра в ответ заявляла, что опубликованные материалы сделаны давно и не были украдены с телефона руководителя «Моссада».

По данным иранского издания Nournews, группа Open Hands состоит из экспертов по безопасности из разных стран. Она начала действовать в 2011 году и занималась разведывательными операциями в секретных учреждениях Израиля, чтобы контролировать их руководителей.

Хакеры начали следить за главой «Моссада» еще в 2014 году, как только он стал работать в организации. Помимо него, они контролировали и других неназванных сотрудников израильской разведки, которые потенциально могли занять в ней руководящие позиции, указало издание.

