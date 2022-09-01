В России отменили 27 обязательных пунктов проверки при техосмотре

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России с 1 сентября вступили в силу новые правила техосмотра, согласно которым водители легковых машин больше не обязаны проводить техосмотр машин по 27 параметрам.

При техосмотре легковых автомобилей эксперты, в частности, больше не будут проверять:

наличие аптечки и огнетушителя;

наличие дорожного знака «Аварийная остановка»;

каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера;

трубопроводы и шланги на предмет наличия коррозии и механических повреждений;

уровень шума выхлопной системы;

работу штатного противоугонного устройства;

вместо остаточной глубины рисунка протектора будут измерять его высоту;

подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло.

В то же время при диагностике двигателя специалисты начнут проверять утечку выхлопных газов в обход выпускного коллектора.

Таким образом, обязательными останутся только 55 требований. Раньше их было 82.

С 1 января 2022 года техосмотр перестал быть обязательным для владельцев легковых машин, если они пользуются автомобилем исключительно для собственных нужд. Указ о поправках в законодательство 30 декабря прошлого года подписал президент Владимир Путин. Однако процедура по-прежнему требуется при постановке на учет автомобиля старше четырех лет. Также проходить техосмотр обязаны те, кто пользуется личным автомобилем в служебных целях. Это касается и сотрудников служб такси.