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В России отменили 27 обязательных пунктов проверки при техосмотре

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России с 1 сентября вступили в силу новые правила техосмотра, согласно которым водители легковых машин больше не обязаны проводить техосмотр машин по 27 параметрам.

При техосмотре легковых автомобилей эксперты, в частности, больше не будут проверять:

  • наличие аптечки и огнетушителя;
  • наличие дорожного знака «Аварийная остановка»;
  • каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера;
  • трубопроводы и шланги на предмет наличия коррозии и механических повреждений;
  • уровень шума выхлопной системы;
  • работу штатного противоугонного устройства;
  • вместо остаточной глубины рисунка протектора будут измерять его высоту;
  • подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло.

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Фото:Autonews.ru

В то же время при диагностике двигателя специалисты начнут проверять утечку выхлопных газов в обход выпускного коллектора.

Таким образом, обязательными останутся только 55 требований. Раньше их было 82.

С 1 января 2022 года техосмотр перестал быть обязательным для владельцев легковых машин, если они пользуются автомобилем исключительно для собственных нужд. Указ о поправках в законодательство 30 декабря прошлого года подписал президент Владимир Путин. Однако процедура по-прежнему требуется при постановке на учет автомобиля старше четырех лет. Также проходить техосмотр обязаны те, кто пользуется личным автомобилем в служебных целях. Это касается и сотрудников служб такси.

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