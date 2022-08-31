Роспотребнадзор напомнил о действующих правилах по телефонам на уроках

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Санитарные нормы с требованием ограничить использование мобильных телефонов на уроках действуют с прошлого года, заявили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что о введении новых ограничений со стороны ведомства с 1 сентября речи не идет.

«Отметим, что применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например, для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается», — добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве объяснили, что требование ограничить использование телефонов объясняется возможными негативными последствиями для здоровья школьников. В частности, использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения, а в отдельных случаях может спровоцировать нарушение осанки.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что на уроках детям запрещается пользоваться мобильными телефонами. «Что касается уроков, в соответствии с новыми санитарными правилами <...> у нас мобильные телефоны на уроках — на уроках, я подчеркиваю — использовать не допускается», — сказал Кравцов, выступая на общероссийском родительском собрании.

По его словам, это необходимо, чтобы школьники не отвлекались на телефоны на уроках, а связаться с родителями они могут на перемене. В апреле Кравцов говорил, что Минпросвещения разошлет школам рекомендации, согласно которым школьники должны сдавать мобильные телефоны перед началом занятий. «Использовать только в том случае, если об этом просят учителя в рамках учебного процесса», — пояснял глава ведомства.

В санитарно-эпидемиологических требованиях, которые вступили в силу с января 2021 года, говорится, что «мобильные средства связи» для учебных целей не используются. В документе также прописаны нормы использования электронных устройств, в том числе необходимые параметры гаджетов.