ФСБ сообщила о задержании агента украинской разведки в Курске
В Курске задержан гражданин Украины, передававший сведения об объектах Минобороны России, сообщает Центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.
По данным спецслужбы, мужчина был агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его заподозрили «в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны для использования их против безопасности России».
Против задержанного возбуждено дело по ст. 276 УК (шпионаж), ему грозит до 20 лет лишения свободы.
По месту жительства задержанного силовики изъяли специальные технические средства, переданные украинской спецслужбой. ФСБ также сообщила, что в его компьютере и мобильном нашли «специальную литературу по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности».
На видео, опубликованном ФСБ, мужчина рассказал, что он уроженец Сум и «был завербован сотрудниками украинских спецслужб в феврале 2018 года». Говоря о своих обязанностях, задержанный упомянул «сбор информации об офицерах и их семьях и жилищах, об офицерах авиационного полка и других военных подразделений» под прикрытием производства мебели, а также вербовку.
В июле Федеральная служба безопасности сообщила, что задержала в Ростовской области гражданина ЛНР, который собирал данные о перемещении военной техники в регионе по заданию Службы безопасности Украины. По данным ФСБ, с 2017 по 2018 год он участвовал в конфликте в Донбассе, а по возвращении на Украину был завербован сотрудниками СБУ.