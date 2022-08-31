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Навальный рассказал об эволюции своего отношения к Горбачеву

Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии строгого режима во Владимирской области, выразил соболезнования родным и близким первого президента СССР Михаила Горбачева. 

«Мое отношение к Горбачеву эволюционировало от дикого раздражения — он стоял на дороге обожаемых мною «радикальных демократов» — до печального уважения», — говорится в посте Навального в Telegram-канале. Он отметил, что Горбачев оказался одним из немногих, кто не использовал власть для личного обогащения, и ушел с поста мирно и добровольно. «Одно это — великий подвиг по стандартам бывшего СССР», — считает оппозиционер.

Жизнь Горбачева имела ключевое значения для истории конца XX века, заявил Навальный. Он выразил уверенность и в том, что роль первого и последнего президента СССР потомки оценят «куда более благожелательно», чем современники.

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Михаил Горбачев

Оппозиционер отметил, что именно при Горбачеве в Советском Союзе были освобождены последние политзаключенные. Сам он узнал о смерти Горбачева по тюремному радио — это «прекрасно характеризует начатый этим выдающимся человеком кульбит», который совершила Россия, пишет Навальный.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа в Москве после продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой Раисой, которая умерла в сентябре 1999 года.

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Горбачев после назначения на пост генерального секретаря ЦК КПСС в 1985 году провозгласил курс на перестройку. Результатом этой политики стали демократические преобразования, конец холодной войны и гонки вооружений, но в то же время — ухудшение экономической ситуации и рост сепаратистских настроений в советских республиках. После распада Советского Союза в 1991 году Горбачев сложил с себя полномочия главы государства.

Теги
Алексей Навальный Михаил Горбачев соболезнования
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