Правительство включило «Алабугу» в федеральный список технопарков

Индустриальный парк «Алабуга» в Татарстане включен в перечень ​проектов по созданию индустриальных парков и технопарков, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства России.

«Подписанным распоряжением перечень дополнен позицией: индустриальный парк «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», — следует из описания к документу.

На создание инфраструктуры ​индустриального парка «Алабуга» федеральный бюджет выделит Татарстану 1,086 млрд руб. в 2018 году и 1,468 млрд руб. в 2019 году.

Всего, согласно распоряжению правительства от 28 марта 2017 года, предусматривалось, что на развитие технопарков в 2018 году будет выделено 2,609 млрд руб. семи регионам, а в 2019 году — 1,165 млрд руб. пяти регионам.

Крупнейший в России индустриальный парк и особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» в Елабужском районе Татарстана включает в себя более 20 предприятий химической промышленности, машиностроения и автомобилестроения. ОЭЗ была организована в 2005 году. Ее площадь — более 40 кв. км. Объем государственных инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ с 2006 по 2016 год составил 25,7 млрд руб., частных — 153 млрд руб.

